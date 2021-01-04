Egzoz gazından zarar gören ağaçlar yenileniyor

Balıkesir Bandırma Caddesi orta refüjündeki ağaçlar, egzoz gazları nedeniyle deforme olması üzerine sökülerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hayat bulması için bakıma alındı. Sökülen ağaçlar yerine egzoz gazına dayanıklı Doğu Çınarı ve Leylandi cinsi ağaçlar dikiliyor.

Değirmenboğaz’ı ile Tren Garı arasındaki orta refüje yaklaşık 15 yıl önce dikilen; Top Akasya, Süs Eriği ve Süs Kirazı ağaçları, egzoz gazının fotosenteze engel olması nedeniyle form bozulması, gövde deformasyonu yaşadı. Böceklerin de zarar vermesi üzerine sökümüne başlanan ağaçlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından bakıma alındı. Ekipler tarafından sökülen ağaçlar, Büyükşehir’in serasında saksılara dikilerek bakım ve onarıma alındı. Yeniden hayati fonksiyon kazandırılacak olan ağaçlar ihtiyaç duyulan farklı bölgelerde kullanılacak. Değirmenboğazı ile Tren Garı arasındaki orta refüje ise sökülen ağaçlar yerine ülkemiz doğal türü olan ve asırlık ağaç olarak nitelendirilen Doğu Çınarı ve her zaman yeşil özelliği ile yaz kış Balıkesir’e yeşili kazandıracak Leylandi ağacı dikim işlemi gerçekleştiriliyor.



