EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. turunda Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası'nda 2. tur maçlarının kuraları, Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, EHF'nin ofisinde gerçekleştirilen kura çekiminde Beşiktaş Yurtbay Seramik, İsveç'in Alingsas HK takımıyla 2. turda eşleşti.

Organizasyonun 1. turunda mücadele eden Spor Toto ile İzmir Büyükşehir Belediyespor'un da 2. turdaki olası rakipleri belli oldu.

İlk turda Çekya temsilcisi Robe Zubri'yle eşleşen İzmir Büyükşehir Belediyespor, rakibini elemesi halinde 2. turda Norveç'in OIF Arendal takımıyla karşılaşacak.

Lüksemburg'un Dudelange takımıyla ilk tur maçlarına çıkacak Spor Toto ise rakibini geçmesi durumunda 2. turda Finlandiya'nın BK-46 takımıyla karşı karşıya gelecek.

EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. turunda ilk maçlar 29-30 Ekim, ikinci maçları ise 5-6 Kasım tarihlerinde oynanacak.

