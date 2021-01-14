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Ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırlayan çete çökertildi

14.01.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Muş’ta motorlu taşıtlar sınavı için mercek kamera ile kopya düzeneği hazırlanmasını organize ettiği tespit edilen 9 kişi hakkında işlem başlatıldı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda İMKB Anadolu Lisesinde yapılacak Motorlu Taşıtlar E-Sınavına “mercek kamera” ile kopya düzeneği hazırlanmasını organize edenlere yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi.Operasyonda, 1 wifi, 4 düğme şeklinde mikro kamera düzeneği, 2 sim kart girişli düzenek, 3 mikro kulak içi kulaklık/mikrofon ile muhtelif eşyaların ele geçirildiği ifade edilerek, yakalanan 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Muş’ta motorlu taşıtlar sınavı için mercek kamera ile kopya düzeneği hazırlanmasını organize ettiği tespit edilen 9 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda İMKB Anadolu Lisesinde yapılacak Motorlu Taşıtlar E-Sınavına “mercek kamera” ile kopya düzeneği hazırlanmasını organize edenlere yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi.
Operasyonda, 1 wifi, 4 düğme şeklinde mikro kamera düzeneği, 2 sim kart girişli düzenek, 3 mikro kulak içi kulaklık/mikrofon ile muhtelif eşyaların ele geçirildiği ifade edilerek, yakalanan 9 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler Motorlu taşıtlar sınavında mikro kamera şoku! Böyle kopya çekmişler
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