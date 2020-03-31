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Ehliyet ve ruhsat yerine ateşe bakıldı

SİNOP HABERLERİ  | 31.03.2020 14:53 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ve Sinop İl Sağlık Müdürlüğü ortak çalışmasıyla Sinop giriş noktasında araç sürücülerinin ateş kontrolü yapılıyor.İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ve Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekiplerce Sinop girişinde sürücülerin ateşi ölçülüyor.

Ehliyet ve ruhsat yerine ateşe bakıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ve Sinop İl Sağlık Müdürlüğü ortak çalışmasıyla Sinop giriş noktasında araç sürücülerinin ateş kontrolü yapılıyor.
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talimatları doğrultusunda Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ve Sinop İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekiplerce Sinop girişinde sürücülerin ateşi ölçülüyor. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Sinop girişinde bu kontrollerin 7-24 yapıldığını belirtirken, araç kontrol esnasında yüksek ateşli biri ile karşılaşılması durumunda, hastanın 112 ekiplerince kontrollü bir şekilde hastaneye gönderildiği bilgisi verildi.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetiminde, durdurulan araç sürücülerinin ateşleri ölçülürken, dışarıdan gelen insanlara İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları gerektiğini iletildi.

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