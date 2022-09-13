Ehliyetine el konulduğu iddiasıyla kendisini yakmak isteyen kişiye müdahale edildi

Zonguldak'ta ehliyetine el konulup hakkında dava açıldığını gerekçe göstererek kendisini yakmak isteyen alkollü kişiye, yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.
Yayla Mahallesi İskele Caddesi'nde adliye binası önüne gelen Ş.K, ehliyetine el konulup hakkında dava açıldığı için üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ş.K'nin kendisini yakma ihtimaline karşı çevredeki fıskiyeler çalıştırıldı.
Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen ikna edilemeyen ve kendisini yakmak istediğini söyleyen Ş.K'ye, yangın söndürme tüpü sıkılarak müdahalede bulunuldu.
Polis ve bekçiler tarafından yakalanan Ş.K, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alkollü olduğu belirlenen Ş.K, daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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