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  4. Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

GİRESUN HABERLERİ  | 01.01.2020 15:29 | Son Güncelleme

Giresun'da ehliyetini yenilemek için gittiği Nüfus Müdürlüğünde, kayıtlara göre yaklaşık bir ay önce İstanbul'da evlenmiş olduğunu öğrenen kadın Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilemek için gittiği Giresun Nüfus Müdürlüğü kayıtlarında yaklaşık bir ay önce evlenmiş olduğunu öğrenen kadın, Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Giresun'da yaşayan Emine Yılmaz'a, ehliyet yenileme işlem için başvurduğu İl Nüfus Müdürlüğünde, kayıtlara göre soyadının Şahin olduğu belirtildi.

Kadının itirazı üzerine yapılan araştırmada, Yılmaz'ın 5 Aralık 2019'da İstanbul'un Eyüp ilçesinde evlilik yaptığı, evli göründüğü kişinin ise E. Şahin olduğu ortaya çıktı.

Emine Yılmaz, yaptığı açıklamada, Nüfus Müdürlüğünde, bilgisi dışında evli olduğunu öğrendiğini söyledi.

Ehliyete yazılacak soyadın Yılmaz yerine Şahin olacağının bildirilmesi üzerine şaşkınlık yaşadığını anlatan Yılmaz, "'Yılmaz olması gerekiyor' dedim, 'Sistemde Şahin soyadı çıkıyor' dediler. Daha sonra İl Nüfus Müdürlüğü yetkilileri baktı, yine Şahin soyadı çıktı. 'Eyüp İlçe Nüfus Müdürlüğünde evli görünüyorsunuz, orayla görüşün' dediler. Görüştüm, baktılar, evli göründüğümü söylediler." dedi.

Yılmaz, olayın trajikomik olduğunu ifade ederek, "Şaka gibi bir olay. Arkadaşlar da bekliyordu benimle, işlem uzun sürünce arkadaşlarım ne olduğunu sordu, 'Evliymişim, önce evli olduğum kişiyi bulmam gerekiyor herhalde, evli olmadığımı ispat etmem lazım' dedim." şeklinde konuştu.

Aynı gün Giresun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Yılmaz, evliliğin malulen hükmü olmadığına dair Aile Mahkemesine de başvuracağını söyledi.

Yılmaz, evli görünmesi nedeniyle ekonomik kayıp yaşadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Babamdan maaş alıyordum, o kesildi. Bunları düzeltmeye çalışıyorum. Süreç işliyor, ne kadar süreceği de belli değil. Bu durum nedeniyle mağdur oluyorum. Sürecin hızlandırılmasını istiyorum. Bu işin içerisinde dolandırıcılık mı var, ne var bilmiyorum ama sürecin sonunda ortaya çıkacak. Ortaya çıkacak ama bu zaman zarfında ben yıpranıyorum, ailem yıpranıyor. 3 çocuk annesiyim. Süreçle ilgilenmekten işim aksıyor, ben de bu durum psikolojik etki de yarattı."

Daha önce evli olduğunu ancak bir süre önce eşinden boşandığını aktaran Yılmaz, sonrasında kesinlikle evlilik yapmadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Evlilik Giresun

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