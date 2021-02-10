YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Ehliyetsiz araç kullanması pahalıya patladı

Ehliyetsiz araç kullanması pahalıya patladı

10.02.2021 11:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta ehliyetsiz araç kullanan şahıs ile aracını ehliyetsiz sürücüye kullandıran şahsa toplamda 5 bin 396 lira idari para cezası uygulandı.Sivas İl Emniyet Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas’ta ehliyetsiz araç kullanan şahıs ile aracını ehliyetsiz sürücüye kullandıran şahsa toplamda 5 bin 396 lira idari para cezası uygulandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentte yapılan trafik kontrolü sırasında bir araç durularak inceleme yapıldı. Yapılan incelemede araç sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 lira, araç sahibine ise ehliyetsiz araç kullandırmaktan dolayı 2 bin 698 lira olmak üzere toplamda 5 bin 396 lira idari para cezası uygulandı.

Uyuşturucu madde ele geçirildi

Öte yandan Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 1.86 gram Metamfetamin, 8.45 gram Sentetik Kannabinoid, 4 adet Sentetik ecza hap, 7.98 gram Esrar ve 2 adet Narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor Muğla'da bir ilk: Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu! Kilosu dudak uçuklatıyor
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
1/

Sivas Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:00
Sabah
07:24
Öğle
12:51
İkindi
15:42
Akşam
18:09
Yatsı
19:28

Sivas Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Berkay Eczanesi
Merkez
Ersin Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Adil Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 47 yaşında

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 47 yaşında

BBP Merkez ilçe başkanlığına atanan Pınarlı görevine başladı

BBP Merkez ilçe başkanlığına atanan Pınarlı görevine başladı

Sivas’ta ihracat yüzde 6,06 oranında arttı

Sivas’ta ihracat yüzde 6,06 oranında arttı

Sivas'ta kepçenin çarptığı işçi öldü

Sivas'ta kepçenin çarptığı işçi öldü

Otopark ücreti tartışmasında otopark görevlisi darp edildi

Otopark ücreti tartışmasında otopark görevlisi darp edildi

Sivas’ta mutasyonlu virüslü karantinası

Sivas’ta mutasyonlu virüslü karantinası

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.