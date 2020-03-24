YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Ehliyetsiz bayan sürücü ortalığı birbirine kattı

Ehliyetsiz bayan sürücü ortalığı birbirine kattı

AYDIN HABERLERİ  | 24.03.2020 03:14 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, ehliyetsiz sürücü polisin kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı.Olay, Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi.

Ehliyetsiz bayan sürücü ortalığı birbirine kattı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, ehliyetsiz sürücü polisin kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı.
Olay, Değirmendere Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AAP plakalı bir otomobilin sürücüsünün ehliyeti olmadığı yönünde ihbar alan polis ekipleri harekete geçerek aracı durdurmaya çalıştı. Dur ihtarına uymayan bayan sürücü polisten kaçmaya başladı. Sürücünün kaçabileceği her nokta tutularak kıskaç altına alındı. Otomobil Kuşadası Sanayi Sitesi arka taraflarında rdevriye ekipler tarafından durduruldu. Sürücünün yapılan GBT sorgulamasında M.L. isimli bayan olduğu ve ehliyetinin olmadığı ayrıca 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı. Bayan sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çektirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Gaziantep’te sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te sürücülere ceza yağdı

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Mardin’de sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

EÜ’de “Teletıp Poliklinik Sistemi” dönemi

EÜ’de “Teletıp Poliklinik Sistemi” dönemi

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Sivas'ta sahte "başkomiser" güvenlik görevlisinin 20 bin lirasını dolandırdı

Sivas'ta sahte "başkomiser" güvenlik görevlisinin 20 bin lirasını dolandırdı

Aydın Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:38
Sabah
06:59
Öğle
13:20
İkindi
16:48
Akşam
19:31
Yatsı
20:47

Aydın Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Aile Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Bengi Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli şehitler için tek yürek oldu

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de bahar temizliği yapıldı

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de ekonominin öncüleri ödüllendirildi

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.