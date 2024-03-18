Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polisten kaçarken kaza yaptı: 2 yaralı

Kaza Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak ile Mesut Sokak kesişiminde kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi’nde devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. Motosikletli genç hızla kaçmaya başladı. Kaçtığı sırada sürücü Suriye uyruklu Bera K. (16) yönetimindeki 16 MB 4953 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 16 F 3251 plakalı kamyonete çarptı. Kaza sonucu motosiklet kamyonetin altında sıkışırken, motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Doğan B. (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralı sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

