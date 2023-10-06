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Ehliyetsiz motosikletli, otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

06.10.2023 07:33 | Son Güncelleme:
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Edirne’de sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Ehliyetsiz motosikletli, otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Edirne 1. Murat Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi ve Bahriye Üçok Caddesi birleşiminde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu iddia edilen Fatma Zehra K. yönetimindeki 34 ERA 835 plakalı motosiklet ile Bahriye Üçok Caddesi’nde seyir halindeki Uğur Ş. idaresindeki 34 CKG 718 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Fatma Zehra K. ile arkasında yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan iki kişi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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