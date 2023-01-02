YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Ehliyetsiz sürücü kara yolunu savaş alanına çevirdi: 1 ölü

Ehliyetsiz sürücü kara yolunu savaş alanına çevirdi: 1 ölü

02.01.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan otomobil, palmiyeye çarparak parçalara ayrıldı. Feci kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı. Aracı kullanan sürücünün ehliyetinin olmadığı ve hastanede yapılan kontrollerde 1,17 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, Side Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Bulvarı istikametinden Adnan Menderes Bulvarı istikametine seyir halindeki İclal Hülya B.’nin kullandığı 06 AG 6124 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüjdeki ağaçlara, ardından da palmiyeye çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi’ne bağlı kurtarma ekibi, 112 Sağlık ekipleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Karakolu’na bağlı ekipler ve trafik ekipleri sevk edildi.

Aracı kullanan İclal Hülya B., vatandaşlar ve kurtarma ekibi tarafından parçalanan aracın tavan bölümünden yaralı olarak çıkarıldı. Yaralı sürücü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araç içerisinde sıkışan Ahmet Erdem Sucu’nun (31) sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sucu’nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna, ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Aracı kullanan İclal Hülya B.’nin sürücü belgesinin olmadığı, ayrıca 1,17 promil alkollü olduğu belirlendi.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı, yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, aşırı hızlı olduğu gözlenen otomobilin, refüje çıktıktan sonra çarptığı ağaçları etrafa fırlattığı, palmiye ve aydınlatma direğine çarpmasının ardından palmiyeye sıkışarak durduğu görüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya'da sahibinin viteste bıraktığı araç binanın bahçesine devrildiAlanya'da sahibinin viteste bıraktığı araç binanın bahçesine devrildi
89 kişilik ekip Hacı Ömer amca için seferber oldu89 kişilik ekip Hacı Ömer amca için seferber oldu
Artvin'de kar nedeniyle köyde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldıArtvin'de kar nedeniyle köyde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:03
Öğle
13:06
İkindi
15:38
Akşam
17:59
Yatsı
19:19
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.