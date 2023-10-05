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Ehliyetsiz sürücü polisten 15 kilometre kaçabildi, ara sokakta kıskıvrak yakalandı

05.10.2023 07:58 | Son Güncelleme:
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Adana’da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü 15 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Yakalanan sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi üzerinde polis ekipleri şüphelendikleri 06 BKY 202 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Otomobilin sürücüsü E.E. polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı’na çıkan sürücü, peşindeki polislerin ihtarlarına rağmen trafik kurallarını hiçe sayarak kaçmaya devam etti. Sürücü E.E. Ova Mahallesi ara sokaklarına girerek izini kaybettirmek isterken kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan sürücü, gözaltına alınırken ehliyeti olmadığı için kaçtığı tespit edildi.

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