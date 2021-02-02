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Ehram ürünleri ilgi odağı oldu

02.02.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Ehram ürünleri ilgi odağı oldu

Aziziye Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Türk Patent Enstitüsüne başvurusu yapılarak coğrafi işareti alınan geleneksel giysi ehramın ünü ülke dışına kadar çıkmış durumda.

Aziziye Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl Türk Patent Enstitüsüne başvurusu yapılarak coğrafi işareti alınan geleneksel giysi ehramın ünü ülke dışına kadar çıkmış durumda. Belediye tarafından her modern bir yapıya büründürülerek çeşitlendirilen ehram giysisinin tanıtımı için belediye çalışanları da varlık gösteriyor.
Aziziye Belediyesi Beyaz Masa çalışanları için özel olarak dikimi gerçekleştirilen ehram yelekler vatandaşların da ilgi odağı oldu. İlk olarak AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban tarafından kullanılan ve ünü gittikçe yayılan ehram menşeili takı ve giysi ürünler daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından da yurt dışı ziyaretinde tercih edilerek gündeme gelmişti. Aziziye Belediyesi tarafından Erzurum’da ehram kumaşının katma değerli bir şekilde bütün vatandaşların kullanımına sunulması ve ehramın tüm Türkiye’ye hatta tüm dünyaya tanıtımının yapılması ile ilgili çok ciddi anlamda çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar neticesinde de Erzurum’un kendisiyle özdeşleşmiş olan bu kumaşın bundan sonraki süreç içerisinde farklı bir pozisyonla, tanıtılması için tüm çalışmaları yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, “Bu anlamda belediyemiz, ve Atatürk Üniversitesi ile birlikte ehramın coğrafi işaret olarak tescillenmesi ile ilgili bir takım çalışmalara başladık. Neticede Türk Patent Enstitüsü’nün vermiş olduğu karar ile artık Erzurum’da ehram tescillenen dokuzuncu ürün olmuştur” hatırlatmalarına yer verdi.
Aziziye Belediye Başkanı Orhan, Erzurum kültürünün önemli yansımalarından biri olan ehramın daha da yaygın hale getirilmesinde büyük misyon edindiklerini dile getiren Başkan Orhan, “Özellikleri ve ünü itibariyle kaynaklandığı yöreye ile özdeşleşmiş ürünleri gösteren coğrafi işaretler hem kendi üreticilerine hem de yörelerine hem de ülkemize önemli ekonomik katkılar sağlamaktadır. Bu anlamda tescilli coğrafi işaretler için amblem kullanımı da zorunludur. Anadolu insanının hemen her alanda kullandığı ehram ürünü yeniden ortaya çıkması desteklenecek, modern hayata uygun tasarımlarla tüketicinin karşısına çıkması için de elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Ehram ürünleri ilgi odağı oldu

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