EİB 2021 ihracat hedefine, yıl bitmeden 43 gün önce ulaştı

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, birliğin yıllık ihracatının yüzde 25'lik artışla 16 milyar 24 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Böylelikle 2021 yılı sonu için 15 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttiğimiz hedefimizi 43 gün önce yakaladık." ifadesini kullandı.

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, EİB'nin bu dönemdeki ihracatına en büyük katkıyı sanayi sektörlerinin verdiğini bildirdi.

EİB'den yapılan sanayi ürünleri ihracatının 1 yıllık dönemde yüzde 36'lık artış hızı yakalayarak 6 milyar 862 milyon dolardan, 9 milyar 331 milyon dolara tırmandığını aktaran Eskinazi, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğinin 2 milyar 121 milyon dolarlık ihracat performansıyla sanayi ürünleri ihracatına en büyük katkıyı sağladığına işaret etti.

Eskinazi, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliğinin 2 milyar doları geçen tek birlik olduğunu ifade etti.

Demir sektöründen sonra en çok ihracatı, EİB çatısı altında ihracatçı birliğiyle temsil edilmeyen kimya sektörünün 1 milyar 779 milyon dolarlık tutarla yaptığını dile getiren Eskinazi, şunları kaydetti:

"Bu ihracat Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde Ege Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kurulması gereğini bir kez daha ortaya koydu. Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz de ihracatını 1 milyar 293 milyon dolardan 1 milyar 462 milyon dolara taşıdı ve güçlü konumunu korudu."

Eskinazi, ihracattaki başarılar sayesinde 2022 yılına moralli girdikleriniz belirterek, "Son 1 yıllık dönemdeki ihracatımız yüzde 25'lik artışla 12 milyar 816 milyon dolardan 16 milyar 24 milyon dolara ulaştı. Böylelikle 2021 yılı sonu için 15 milyar dolardan 16 milyar dolara yükselttiğimiz hedefimizi 43 gün önce yakaladık." değerlendirmesinde bulundu.



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