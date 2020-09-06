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EİB, 26 ülkedeki ticaret müşavirleriyle ihracatçıları buluşturdu

İZMİR HABERLERİ  | 06.09.2020 12:08 | Son Güncelleme

Covid-19 salgınının ihraç pazarlarındaki seyri, pandemiye dönüşmesiyle birlikte değişen tüketim alışkanlıkları, ihracatta yıldızı parlayan sektörler hakkında ihracatçı firmaların doğru bilgilenmesini amaçlayan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), pandemi döneminde 26 ülkede görev yapan ticaret müşavirleriyle, ihracatçıları “Korona virüsün Hedef Pazarlarımızdaki Seyri” isimli webinar toplantıları serisinde bir araya getirdi.Pandemi nedeniyle seyahatlerin yapılamadığı, fuarların ve ticaret heyetlerinin iptal olduğu bir dönemde Ege İhracatçı Birlikleri 12 webinar toplantısında 26 ülkede Türkiye’yi temsil eden ticaret müşavirleriyle yüzlerce ihracatçıyı bir araya getirdi.

Covid-19 salgınının ihraç pazarlarındaki seyri, pandemiye dönüşmesiyle birlikte değişen tüketim alışkanlıkları, ihracatta yıldızı parlayan sektörler hakkında ihracatçı firmaların doğru bilgilenmesini amaçlayan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), pandemi döneminde 26 ülkede görev yapan ticaret müşavirleriyle, ihracatçıları “Korona virüsün Hedef Pazarlarımızdaki Seyri” isimli webinar toplantıları serisinde bir araya getirdi.
Pandemi nedeniyle seyahatlerin yapılamadığı, fuarların ve ticaret heyetlerinin iptal olduğu bir dönemde Ege İhracatçı Birlikleri 12 webinar toplantısında 26 ülkede Türkiye’yi temsil eden ticaret müşavirleriyle yüzlerce ihracatçıyı bir araya getirdi. Ticaret müşavirleri, görev yaptıkları ülkelerde Covid-19 salgını sonrasında alınan ekonomik, sosyal ve sağlık tedbirlerini, öne çıkan sektörleri ihracatçılarımızla paylaşıp ihracatçıların sorularını cevaplandırdı. Türkiye’nin ve Ege Bölgesinin ihracatında ön sıralarda yer alan Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkelerin yanında, Çin, Güney Kore, Rusya, Japonya, Singapur, Filipinler gibi Türk ihracatçılarının hedef pazar olarak gördükleri, ihracatlarını artırmayı hedefledikleri 26 ülkedeki ticaret müşavirleriyle verimli toplantılar yaptıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikeri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, önümüzdeki süreçte ticaret müşavirleriyle ihracatçıları bir araya getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

26 ülkeye Türkiye’nin ihracatının yüzde 54’ü yapıldı
Türk ihracatçılarının Webinar düzenlenen 26 ülkeye 44 milyar 563 milyon dolarlık ihracat yaptığı bilgisini paylaşan Eskinazi, “2020 yılının ocak-temmuz döneminde Türkiye 82,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 26 ülkeye yaptığımız ihracat Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 54’ünü oluşturuyor. Almanya 7 milyar 753 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, İngiltere 5 milyar 107 milyon dolarlık Türk ürünleri ithalatı ile ikinci basamağın sahibi oldu. 2020 yılının yedi aylık döneminde ABD’ye ihracatımız ise 4 milyar 621 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. Webinar düzenlediğimiz 26 ülkenin 14 tanesine 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptık. 2020 yılının 7 aylık döneminde Ege İhracatçı Birlikleri 7 milyar 69 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırken, webinar düzenlediğimiz 26 ülkeye ihracatımız 4,2 milyar dolar oldu. Bu ülkeler EİB’nin ihracatından yüzde 58 pay ile temsil edildi” diye konuştu.

Webinar serisinde ihracatçılara seslenen ticaret müşavirleri görev yaptıkları ülkelerin tüketici alışkanlıkları, pandemiyle birlikte yıldızı parlayan sektörler, gümrük uygulamaları, perakende zincirleri, o ülkelerdeki e-ticaret kanalları, dış ticarete yaklaşımlarıyla ilgili önemli tüyolar verdi. Ege İhracatçı Birliklerinin düzenlediği online bilgilendirme toplantılarında; ABD, Almanya, Avustralya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Endonezya, Fransa, Filipinler, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, İspanya, Japonya, Kırgızistan, Malezya, Romanya, Rusya Federasyonu, Singapur, Suudi Arabistan ve Tacikistan”da görev yapan ticaret müşavirleri katılım gösterdi.

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