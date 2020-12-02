EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: "Global ticaret yollarının yüzde 90'ı değişecek"

İZMİR (AA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, e-ticaretteki büyümenin Kovid-19 salgınıyla hızlandığını ve dünyanın çevrim içi bir pazar haline geldiğini belirterek, global ticaret yollarının yüzde 90'ının değişeceğini düşündüklerini söyledi.

4. Ege Ekonomik Forumu kapsamında Ege İhracatçı Birlikleri ana sponsorluğunda gerçekleştirilen "Küresel Pazarlardaki Payın Artırılması: İnovatif Hamle" oturumunun açılış konuşmasını yapan Eskinazi, pandeminin global ticaretteki değişimi hızlandırdığına işaret etti.

Eskinazi, tek pazara bağımlılığın artık önemli bir sıkıntı olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu yüzden yeni bölgesel hatların oluşturulması için adımlar atılıyor. Çin'in de aralarında olduğu 15 Asya Pasifik ülkesinin imza attığı tarihin en büyük ticaret anlaşması Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) da tedarik zincirleri için alınmış bir önlem. Anlaşma aynı zamanda dünya ticareti için çok önemli mesajlar barındırıyor. RCEP'e imza atan 15 ülkeyle dış ticaretimizi geliştirebilirsek ülkemize de bölgede yeni ihracat pazarları açılabilir."