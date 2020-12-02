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Ejder meyvesi sezonu kapattı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.12.2020 12:14 | Son Güncelleme

Birçok hastalığa faydası olduğu bilinen ejder meyvesi tezgâhtaki yerini kışlık meyvelere bırakıyor.Bir diğer adıyla ’pitaya’ olarak bilinen ejder meyvesi kış aylarının gelmesiyle birlikte bulunması zor hale gelmeye başladı.

Birçok hastalığa faydası olduğu bilinen ejder meyvesi tezgâhtaki yerini kışlık meyvelere bırakıyor.
Bir diğer adıyla ’pitaya’ olarak bilinen ejder meyvesi kış aylarının gelmesiyle birlikte bulunması zor hale gelmeye başladı. Menşei Vietnam olan meyve, görüntüsü ve faydalarıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de son yıllarda tanınmaya başlayan meyve, bu yıl üreticinin ve pazar esnafının yüzünü güldürdü.
20 yıldır pazarda esnaflık yaptığını belirten Hakan Aras; “Ejder meyvesini kış sezonunda bulmak zor. Normalde yaz aylarında bulunan meyve şu sıralarda yetiştirilemiyor. Yaz aylarında sağlığa olan faydalarından dolayı müşterisi çok fazla. Kilo vermek isteyenlerin ve damar tıkanıklığı olanların talebi çok fazla. Sadece görüntüsünü beğenip alanlar bile var. Fakat yaz sezonunda 10 ila 15 lira olan bu meyve şu anda mevsim dışı olduğu için 30 lira. Bu ürünler yerli, Anamur’dan geldi. Tropik bir meyve olduğu için sıcağı seviyor. Pazarımızdaki son ejder meyveleri bunlar diye tahmin ediyoruz” dedi.

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