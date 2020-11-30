Ejder meyvesi üreticinin yüzünü güldürdü

Narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih edilen tropikal ‘Ejder Meyvesi’, Muğla’nın Ortaca ilçesinde örtü altı üreticisinin yüzünü güldürdü.

Dalaklı Mahallesi’nde alternatif tarım kapsamında oluşturulan serada, üretimi yapılan Ejder Meyvesinin tanesi 10 ila 15 lira arasında alıcı buluyor. Ana vatanı Vietnam olan meyve, ilaç sanayinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında kullanılıyor. Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. Yetiştirilme aşamasında kimyasal gübre, ilaç kullanılmaması ve yüksek getirisi sebebiyle üreticilerin tercih ettiği ejder meyvesinin Dalaklı Mahallesi’nin yanı sıra Eskiköy, Güzelyurt, Gölbaşı ve Arıkbaşı Mahallelerinde oluşturulan seralarla üretim alanı genişliyor.

56 yaşındaki Ortacalı üretici Mehmet Bulut, 2015 yılı sonunda internette gördüğü ürünün çok ilgisini çektiğini ve 30 direklik bitki ile işe başladıklarını söyledi. Bulut, “Daha sonra fidan takviyesi yaparak çoğalttık ve 2 dönüme tamamladık. Daha önce domates ekiyorduk. İlaç, gübre masrafımız çok oluyordu. Domateste dönümde 15 bin lira masraf ediyorsun. Bu meyve masrafsız sadece doğal mal gübresi veriyoruz. Dönümde bin lira gibi bir masrafı var. Domatesle karşılaştırdığında yüzümü güldürdü. Dönümde 25 bin lira getirisi oluyor” dedi.

İklim şartlarının Ejder Meyvesi için çok önemli olduğunu vurgulayan Bulut, şunları söyledi; “İlk yaptığımız için bazı dezavantajlarımız oldu. Bazı fideleri değiştiriyoruz. İri yapanları seçeceğiz. Yeni yapacak olanlara tavsiyem Dalyan ve Dalaman taraflarında yapabilirse daha iyi verim alabilirler. 10 ila 15 lira arası boyuta göre fiyatında değişiklik oluyor. 500 gram ile 1 kilo arasında ağırlığı değişiyor. İklim değişikliği nedeniyle üründe azalma oldu. Aşırı sıcak olunca ürün küçüldü. Şimdi yeni yeni düzeldi. Ortaca’da 20 dönüm alanda Ejder Meyvesi üretiliyor, Eskiköy, Güzelyurt, Gölbaşı ve Arıkbaşı’nda üretim var.”

Ejder meyvesi

Yurt dışında “Dragon Fruit” olarak bilinen, Türkiye’de “Pitaya” olarak da adlandırılan ana vatanı Vietnam olan meyve, ilaç sanayinin yanı sıra dondurma ve salata yapımında kullanılıyor. Ağırlığı 300 gram ile 1 kilo arasında değişen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor. Yetiştirilme aşamasında kimyasal gübre, ilaç kullanılmaması ve yüksek getirisi sebebiyle üreticilerin tercih ettiği ejder meyvesinin tanesi 10 ila 15 lira arasında satışa sunuluyor.

