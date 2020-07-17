EKDAĞ Konyaaltı Plajı tatilcilerin gözdesi oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında Mavi Bayraklı tesiste misafirlere konforlu bir deniz keyfi sunuluyor.

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’nda hizmet veren Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisi, sıcak yaz günlerinde tatilcilerin akınına uğruyor. Normalleşme dönemiyle birlikte tesiste, şezlong ve şemsiyelerden, yürüyüş yolları ve soyunma kabinlerine kadar birçok uygulama hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun düzenlendi. Halk sağlığı için baştan sona tedbir amaçlı uygulamalar hayata geçirildi.

Dezenfekte ön planda

Tedbirler kapsamında sahile giriş ve çıkış yolları sosyal mesafeyi koruması için ayrı tutulurken, şezlonglar arası mesafe de korunuyor. Şezlong kullanmak isteyen vatandaşlara da 3’lü, 2’li veya tekli seçenekler sunuluyor. Şezlonglar gün içerisinde görevliler tarafından sık sık dezenfekte ediliyor. Tuvaletlerde fotoselli musluklar ve temassız sabunluklar, sahil kısmında da çoklu duş ünitelerinin yerine tekli duş üniteleri hizmet veriyor.