Ekim ayında tatilcilerin tercihi Ölüdeniz oldu

Farklı ülkelerden Ölüdeniz’e gelen turistler, güneşlenip tatilin tadını çıkarıyor. Özellikle yamaç paraşütü tutkunlarının akın ettiği Ölüdeniz Babadağ’dan uçan turistler, adrenalin depoluyor.

Türkiye’nin büyük bir bölümünde yağışlı ve serin hava etkili olurken, Fethiye Ölüdeniz’de turistler Ekim ayında tatilin tadını çıkarıyor. Daha çok Rusya ve Ukrayna’dan gelen turistler Ölüdeniz plajlarında Ekim güneşinde bronzlaşıyor. Gün boyu güneş ve denizin keyfini çıkaran tatilciler su sporlarının yanı sıra adrenalin sporu olan yamaç paraşütünü tercih ederek, Ölüdeniz’i gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

THE TİMES GAZETESİ’NİN ÖNERİSİ DE FETHİYE

Dünyanın en eski gazetelerinden biri olan The Times Gazetesi, Ekim ayında en iyi 10 tatil yeri arasında ikinci sırada Fethiye’yi göstermişti. Bu durumun İngiliz turistin yanı sıra dünyanın birçok bölgesinden daha çok turistin Ölüdeniz’i tercih etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Ölüdeniz’de hava sıcaklığı 28-29 derece olarak ölçülürken; deniz suyu sıcaklığının ise 25-26 derece olduğu öğrenildi.

