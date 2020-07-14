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Ekinci’den 15 Temmuz mesajı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.07.2020 16:27 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ekinci’den 15 Temmuz mesajı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ekinci mesajında, “15 Temmuz İhanet Kalkışmasının yıl dönümünde 15 Temmuz’u iyi algılamak gerekir. 15 Temmuz bir ihanetin adıdır. Milletimizin ve devletimizin direk hedef alındığı 15 Temmuz ihanet kalkışmasının unutulmaması ve unutturulmaması gerekir. Meclisimiz bombalanmış cumhurbaşkanımızın canına kast edilmiştir. Ekonomimiz çok ağır darbe almıştır. Yüzlerce masum insanın kanı dökülmüştür. Ocaklara kor ateş düşmüştür. Daha sayamadığımız sayısız hadise ve olay 15 Temmuz’da cereyan etmiştir. Tabi bütün bunlar yaşanırken üzülmeliyim ki bazı siyasilerin kontrollü darbe çıkışı ve 15 Temmuz’u basitleştirme veya yok sayma çabalarını da görmekteyiz. E-muhtıra, Gezi belası, 17-25 Aralık olayı ve benzeri bir çok kalkışmanın 15 Temmuz’un zemininin oluşumunda rol aldığını görmekteyiz. Aslında hedef belli ve ihanet nettir. Coğrafi konum olarak çok zor bir bölgede yaşadığımızın bilincindeyiz. Stratejik konum itibari ile daima dış güçlerin hedefinde olan ülkemiz bu güne kadar sayısız ihanet ve kalkışmalarla karşılaşmıştır. Başbakan ve bakanların idam edildiği, faili meçhul siyasi cinayetler ve benzeri bir çok olayın yaşandığı ülkemizde dost ve düşmanı iyi ayırt etmemiz gerektiğini iyi benimsemeliyiz. 15 Temmuz bu bağlamda iyi algılanması gerekir. Dış tehditlerden ziyade iç tehdidin daha tehlikeli olduğunu iyi kavramak gerekir. İhanet içeride oldukça ülkemize yönelik tehditlerin daima var olacağını unutmamak gerekir. Bu vesile ile 15 Temmuz’un yıl dönümde şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimiz ve kadirşinas milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bal Eczanesi
Merkez
Demetin Eczanesi
Merkez
Edanur Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Paydaş Eczanesi
Akcakale
Akıncı Eczanesi
Birecik
Merkez Eczanesi
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