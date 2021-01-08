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Ekinci’den, Kılınç’a ziyaret

08.01.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Ekinci’den, Kılınç’a ziyaret

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Semiha Ekici ve Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Dilek Kaya, AK Parti il yöneticileriyle birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.Çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Dilek Kaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.Ziyaret sırasında konuşan AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ekinci, Başkan Kılınç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her seçim omuz omuza çalıştığımız Kadın Kolları teşkilatımıza başarılar diliyor, bugün ziyaretimize gelen partimizin Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci ile Kadın Kolları MKYK Üyesi Dilek Kaya’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Semiha Ekici ve Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Dilek Kaya, AK Parti il yöneticileriyle birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.
Çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Dilek Kaya, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sırasında konuşan AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ekinci, Başkan Kılınç’a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her seçim omuz omuza çalıştığımız Kadın Kolları teşkilatımıza başarılar diliyor, bugün ziyaretimize gelen partimizin Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci ile Kadın Kolları MKYK Üyesi Dilek Kaya’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ekinci’den, Kılınç’a ziyaret

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