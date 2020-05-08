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Ekinci’den korona virüs açıklaması

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 08.05.2020 16:23 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci Viranşehir’deki korona virüs salgınıyla ilgili açılmalarda bulundu.Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde yürütülen yoğun çalışmalar sonrası virüsün kontrol altına alındığını söyleyen Ekinci, ilk dönemi başarıyla tamamladıklarını belirtti.Ülke olarak aldıkları yoğun tedbirlerin meyvesini vermeye başladığını dile getiren Ekinci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın ve bakanlığımızın başarılı yönetimiyle “Kontrollü Sosyal Hayat” sürecine girmiş bulunuyoruz.

Ekinci’den korona virüs açıklaması

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci Viranşehir’deki korona virüs salgınıyla ilgili açılmalarda bulundu.
Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs ile mücadele kapsamında ülke genelinde yürütülen yoğun çalışmalar sonrası virüsün kontrol altına alındığını söyleyen Ekinci, ilk dönemi başarıyla tamamladıklarını belirtti.
Ülke olarak aldıkları yoğun tedbirlerin meyvesini vermeye başladığını dile getiren Ekinci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın ve bakanlığımızın başarılı yönetimiyle “Kontrollü Sosyal Hayat” sürecine girmiş bulunuyoruz. Sonuçlar, tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır, ancak korona virüs tehdidi tamamıyla ortadan kalkmış değildir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda ilçe kaymakamlığımızın aldığı karar gereği Viranşehir ilçemizde alınan tedbir ve önlemlerin hiçbir şekilde rehavete ve gevşemeye müsaade edilmeden devamına karar verilmiştir. “Kontrollü Sosyal Hayat” sürecine girdiğimiz bu günlerde ilçemizde korona virüs vaka sayılarının artış göstermesi bizleri derinden üzmüştür. Vaka sayılarının artışını düşürmek için ilçe kaymakamlığımız karantina tedbirleri ile baskılamayı başararak, virüsün yayılım hızını kontrol altına almıştır. Biz her zorluğa göğüs geren, bir arada duran, zorlu zamanlarda birlik ve beraberliğini asla unutmayan büyük bir aileyiz. Bu zorlu süreci de el ele vererek, birlik ve beraberlik içerisinde bertaraf edeceğimize yürekten inanıyorum. Unutmayınız, korona virüsün yayılma hızını düşürmek bizim elimizde. Ülkemiz için “Kontrollü Sosyal Hayat” sürecinin başladığı bu dönemde, korona virüs pandemisine karşı Viranşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimiz, İlçe Kaymakamımız Ömer Dereci ve kaymakamlığımıza bağlı birimler ile koordineli bir şekilde sizin için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Siz de ülkemiz için, şehrimiz için, kendiniz ve sevdikleriniz için ede kalın” diye konuştu.
Vatandaşları kurallara uyma konusunda da uyaran Başkan Ekinci, korona virüsü ile baş etmek için bunların gerekli olduğunu söyledi.

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