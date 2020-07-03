YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Ekinci’den ŞUSKİ’ye ziyaret

Ekinci’den ŞUSKİ’ye ziyaret

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 03.07.2020 17:16 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ŞUSKİ Viranşehir Koordinatörlüğü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım ile, ŞUSKİ’yi ziyaret ederek, ŞUSKİ Viranşehir sorumlusu Emin Mızraklı ile görüştü.

Ekinci’den ŞUSKİ’ye ziyaret

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ŞUSKİ Viranşehir Koordinatörlüğü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım ile, ŞUSKİ’yi ziyaret ederek, ŞUSKİ Viranşehir sorumlusu Emin Mızraklı ile görüştü. Ekinci, çalışmaları hakkında da bilgi aldı.
Ekinci, "Belediye ve ŞUSKİ olarak daha gayretli olup, halkımıza hizmet edeceğiz. Daha gayretli olacağız." dedi. Çalışmaların devam ettiğini ifade eden ŞUSKİ Viranşehir sorumlusu Emin Mızraklı:"Sayın Başkanımıza ziyaretleri için çok teşekkür ederiz. Ziyaretleri bizi mutlu etti. Viranşehir’de çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarımız belediyemiz ile ortak sürüyor. Yapılan çalışmalar belediyemizin bilgisi dahilinde yapılıyor. İlçemiz için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü... Twitter'dan duyurdu! Fox Tv'nin ünlü yüzü...
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI

En Çok Okunan Yerel Haberler

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Erciş Belediyesinden vektörle mücadele ve ilaçlama çalışması

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sol bekte Emre oynayacak

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:03
Öğle
12:34
İkindi
16:25
Akşam
19:56
Yatsı
21:33

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Edep Eczanesi
Merkez
Güleryüz Eczanesi
Merkez
Hasbey Eczanesi
Merkez
Mete Eczanesi
Merkez
Şeyhanlı Eczanesi
Merkez
Gök Eczanesi
Akcakale
Yüksel Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

Büyükşehir’de çalışanların maaşları iyileştirildi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Şanlıurfa’da anız yangını

Şanlıurfa’da anız yangını

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

Urfalı metafizikçi: Mehdi dünyaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.