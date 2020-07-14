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Ekinci’den TDV’ye kurban bağışı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 14.07.2020 16:43 | Son Güncelleme

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Türkiye Diyanet Vakfı’nın sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonuna destek olmak adına kurban bağışında bulundu.Viranşehir İlçe Müftüsü ve TDV Viranşehir Şube Başkanı Mahmut Kaya, Ekinciyi makamında ziyaret ederek Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla sürdürülen vekâletle kurban organizasyonu hakkında bilgi verdi.Ekinci, Türkiye Diyanet Vakfı’nın başlattığı "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak adına 2 adet kurban bağışında bulunarak kardeşlik bağlarını kuvvetlendirme ve ihtiyacı olan insanlara yardım ulaştırma anlamında önemli bir kampanya olduğunu ifade etti.İlçe Müftüsü Kaya, Türkiye Diyanet Vakfı’na yapmış olduğu kurban bağışından dolayı Ekinci’ye teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti.

Ekinci’den TDV’ye kurban bağışı

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Türkiye Diyanet Vakfı’nın sürdürdüğü vekaletle kurban organizasyonuna destek olmak adına kurban bağışında bulundu.
Viranşehir İlçe Müftüsü ve TDV Viranşehir Şube Başkanı Mahmut Kaya, Ekinciyi makamında ziyaret ederek Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, “Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş” sloganıyla sürdürülen vekâletle kurban organizasyonu hakkında bilgi verdi.
Ekinci, Türkiye Diyanet Vakfı’nın başlattığı "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyasına destek olmak adına 2 adet kurban bağışında bulunarak kardeşlik bağlarını kuvvetlendirme ve ihtiyacı olan insanlara yardım ulaştırma anlamında önemli bir kampanya olduğunu ifade etti.
İlçe Müftüsü Kaya, Türkiye Diyanet Vakfı’na yapmış olduğu kurban bağışından dolayı Ekinci’ye teşekkür ederek bağış makbuzunu takdim etti.

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