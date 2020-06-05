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Ekinlik Adası’na güneş enerjisi santrali kurulacak

BALIKESİR HABERLERİ  | 05.06.2020 18:34 | Son Güncelleme

Marmara Belediye Meclisi, Haziran 2020 ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Ekinlik Adası’na güneş enerjisi santrali kurulacak

Marmara Belediye Meclisi, Haziran 2020 ayı ilk toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Düğün Salonunda Belediye Başkanı Süleyman Aksoy’un başkanlık ettiği toplantıda belediye meclis üyelerinin tamamı yer aldı. Belediye Meclisinde 2 maddenin görüşüldüğü toplantıda Belediye Başkanı Süleyman Aksoy’a kırsal Ekinlik Mahallesinde Güneş Enerji Santrali (GES) Projesinin yürütülmesi için yetki verildi.
Belediye Meclis toplantısında Ekinlik Adası Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi maddesi gündeme alınarak görüşüldü. Konu ile ilgili meclisi bilgilendiren Başkan Aksoy, “Bilindiği gibi Güneş Enerjisi Santrali (GES) en zararsız enerji projesidir. GES projesi ile ilgili bir ön çalışmamız oldu. Marmara Belediyesi olarak biz de bu imkanı değerlendirebilmek adına hazırlıklarımızı yaptık. İşlemlerin hızlanması ve projenin bir an önce hayata geçirilebilmesi için sizlerden 6,5 milyon liralık borçlanma yetki istiyorum” diye konuştu.
Başkan Aksoy, konuşmasının ardından gündem maddesini meclis üyelerinin oylarına sundu. Oybirliği ile gündem maddesini kabul eden meclis üyeleri projenin Marmara Belediyesi’ne hayırlı olmasını diledi. Diğer gündem maddesi ise, Marmara Belediyesinin İller Bankasından 1,5 milyon lira nakit kredi kullanılabilmesi için belediye başkanına tam yetki verilmesini kapsıyordu.
Başkan Aksoy tarafından, meclis üyelerinin oylarına sunulan bu maddede oy birliğiyle kabul edildi.

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