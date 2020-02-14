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’Ekip ve Performans Yönetimi’ eğitimi ile ekibinizi daha iyi yönetin

DENİZLİ HABERLERİ  | 14.02.2020 13:41 | Son Güncelleme

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademisi Ekip ve Performans Yönetimi Eğitimi düzenledi.DENİB Akademisi’nde Eğitim ve Gelişim Çözümleri’nden Eğitmen Kemal Albayrak tarafından eğitim gerçekleştirildi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademisi Ekip ve Performans Yönetimi Eğitimi düzenledi.
DENİB Akademisi’nde Eğitim ve Gelişim Çözümleri’nden Eğitmen Kemal Albayrak tarafından eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde, ekip yönetimine bütünsel yaklaşım, farklı liderlik modellerine bakış, ekibi ve performansını yönetmek konulu eğitim verildi. Program devamında ise Albayrak, Durumsal liderlik yaklaşımı, ekibin dinamikleri, maksimum performans için liderlik stilini adapte etmek, farklı ekip üyelerini anlamak ve yönetmek, ekip yöneticisinin geliştirme görevi, çatışma ihtiyacı ve gelişim, değerler ve davranış normları, gelişim ihtiyaçlarını analiz etmek gibi konu başlıkları üzerinde durdu.

“Günümüz yöneticileri son derece sabırlı, iletişim becerileri iyi olması gerekir”
Albayrak, yönetim ve liderliğin aslında kalıplara sokması çok güç bir yetkinlik olduğunu belirterek, “Tüm çalışanlarınız birbirinden çok farklı davranış ve tutuma sahiptir. Bir yöneticinin kimi zaman etkin bir lider, bir danışman, bir arkadaş olması gerekir. Kimi zamansa görevlerin yöneltilmesi konusunda daha otoriter bir yaklaşım sergilemesi ve bunların hepsini aynı anda olmayı başarması önemlidir. Çalışanlarınız, işin doğası gereği duygusal iniş-çıkışlar yaşayabilir. Performanslar bazen en üst noktaya çıkarken, bazen durağan dönemler olabilir. Günümüz yöneticilerinin son derece sabırlı, iletişim becerilerinin oldukça iyi olması gerekir ki çalışanlarını iyi yönetebilsin ve motive edebilsin. Üstün yöneticiler, farklı kişilikleri etkin bir takımın içine yedirebilen ve böylece beklenen performans sonuçlarını elde edebilen takım liderleridir” şeklinde konuştu.
Eğitim programının ardından soru-cevap bölümüyle devam etti. DENİB Akademi eğitimlerine, 20 Şubat 2020 tarihinde düzenlenecek olan “Transmedya Hikaye Anlatıcılığı Eğitimi” ile devam edecek.

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