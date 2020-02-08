YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

AYDIN HABERLERİ  | 08.02.2020 17:07 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunu Aydın’da kar yağışına alışık olmayan yaban hayvanlarına ayırdılar.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Müdürlüğü ekipleri, hafta sonunu Aydın’da kar yağışına alışık olmayan yaban hayvanlarına ayırdılar. Ekipler ağır kış şartlarına ve kar yağışına alışık olmayan Aydın ili sınırları içerisinde yer alan Dilek Yarımadası Güzelçamlı Milli Parkı’nda bulunan yaban hayvanlarının beslenmesi için değişik bölgelere yem bıraktılar.
Ülke genelinde etkili olan ağır kış şartları Aydın’ından yüksek kesimlerinde yaşanmaya başladı. Yaklaşık 2 gündür etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuklar nedeniyle Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaban hayatta yiyecek bulmaya zorlanan hayvanlar için seferber oldu. Kamyonetlerle Milli Parka götürülen yemler, ekipler tarafından milli parkın değişik bölgelerine bırakıldı. Ala geyikten, yılkı atlarına kadar pek çok yaban hayvanının yaşadığı Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda kar eriyip ağır kış şartlarının hakimiyetinin ortadan kalkıncaya yaban hayvanlarına yem desteğinin sürdürüleceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Şofben patladı, ev savaş alanına döndü

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

Antalya’da “Haydi Çocuklar Camiye” projesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Aydın Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:00
Öğle
13:28
İkindi
16:20
Akşam
18:45
Yatsı
20:02

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli’de fırtına uyarısı

Nazilli’de fırtına uyarısı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Didim’de geleceğin yelkencileri yetiştirilecek

Didim’de geleceğin yelkencileri yetiştirilecek

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.