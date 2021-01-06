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Ekipler balıkçı esnafını denetledi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.01.2021 13:25 | Son Güncelleme

Çaycuma ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlçe genelinde yürütülen denetim çalışmaları kapsamında balık satıcılarını denetlendi.Çaycuma ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler ilçe genelinde balıkçı esnafına denetim yaptı.

Çaycuma ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İlçe genelinde yürütülen denetim çalışmaları kapsamında balık satıcılarını denetlendi.
Çaycuma ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipler ilçe genelinde balıkçı esnafına denetim yaptı. Denetleme hakkında açıklamalarda bulunan Çaycuma ilçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş "Müdürlüğümüz çalışmaları kapsamında halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için gıda üretim ve satış iş yerlerine programlı, rutin veya program dışı denetimlerimiz aralıksız sürmektedir. Sağlığın her zamankinden çok daha fazla halkımızın gündeminde olduğu bu süreçte gıda ve buna bağlı beslenme alışkanlıklarımız da değişebilmektedir. Bu bağlamda mevsiminin de uygun olması, ayrıca bu sezonun bereketli olması nedeniyle bolca tezgahlarda yerini alan balıkların tüketiciye sağlıklı ve taze olarak sunumunu, belirlenen kriter ve büyüklükte satılıp satılmadığını kontrol amacıyla bugün balık satıcıları ekiplerimiz tarafından denetlendi. Denetimlerimiz aralıksız sürmektedir. Halkımıza haftada en az iki defa balık tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Sağlıklı beslenmede balık tüketmek önemlidir” şeklinde konuştu.

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