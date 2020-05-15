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Ekipler çalışmalara ara vermiyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 15.05.2020 13:46 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Ekipler bir yandan yeni yollar açarken diğer taraftan da ilçe merkezi genelinde deforme olmuş parke ve kaldırımların bakım ve onarımını sürdürüyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise çalışmaları yerinde inceledi.
Haliliye Belediyesi covıd-19 salgını ile mücadeleyi titizlikle sürdürülürken, Fen İşleri ekipleri ise Ramazan Ayı ile birlikte gece çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ekipler merkez ve kırsal mahallelerde yeni yol açma ilçe merkezinde de parke ve kaldırımların bakım ve onarım çalışmalarına ara vermiyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise devam eden çalışmaları denetmeye devam ediyor. Yeni yol açma ve parke bakım ve onarım çalışmalarını denetleyen Başkan Canpolat, yetkili birim amirlerinden bilgiler aldı. Fen İşleri ekipleri Karşıyaka Mahallesinde yeni yol açma çalışmalarını sürdürürken, diğer taraftan Bağlarbaşı, Bahçelievler, Ahmet Yesevi, Kamberiye, Devteşti, Ahmet Erseven ve Yavuz Selim mahallelerinde parke ve kaldırımların bakım ve onarımları yapılıyor.
Yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ta ve tüm ekiplerine teşekkür etti.

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