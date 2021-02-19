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Ekipler diyaliz hastası yaşlı kadın için seferber oldu

19.02.2021 11:27 | Son Güncelleme:
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Muş İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki diyaliz hastası kadın için seferber oldu.Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyünde etkili olan kar yağışı, yolu ulaşıma kapattı.

Muş İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri, kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köydeki diyaliz hastası kadın için seferber oldu.
Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyünde etkili olan kar yağışı, yolu ulaşıma kapattı. Köyde mahsur kalan 70 yaşındaki diyaliz hastası Zeliha Özçelik için özel idare ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Kar kalınlığının yaklaşık bir metreye ulaştığı bölgeye gelen ekipler, 2 saatlik uğraş sonrası köye ulaşabildi. Sağlık ekipleri tarafından evden alınan Zeliha Özçelik, ambulansla Muş Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Kar yağışı nedeniyle yollarının kapandığını ifade eden hastanın eşi Salih Özçelik, “Eşimin bugün diyalize girmesi lazım. Yolumuz kapalı olduğu için servis gelemedi. Kar çok yağdı. Sağ olsun il özel idaresi ekiplerine telefon açtık ambulansla beraber geldi. Hastamı hemen ambulansa aldılar ve müdahale ettiler. Gerçekten devletimiz bize büyük fedakarlık yapıyor. Yollarımız sık sık kapandığı için devlet her halükarda bize yardımcı oluyor. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.
Annesinin diyaliz hastası olduğunu ve mutlaka diyalize girmesi gerektiğini kaydeden Köy Muhtarı Suphi Özçelik ise “Annem diyaliz hastası. Sabahtan beri yollar kapalıydı. Sağ olsun ekipler yolu açtı. 112 ekipleri geldi. Şu anda hastamızı alıp Muş Devlet Hastanesine götürüyoruz. Hepsine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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