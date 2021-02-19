YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Ekipler gece gündüz iş başında

Ekipler gece gündüz iş başında

19.02.2021 11:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınova Belediyesi, tüm ve ekipleri ile birlikte ilçede etkili olan kar yağışına karşı çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği ekipleri, vatandaşların etkili olan kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor.

Altınova Belediyesi, tüm ve ekipleri ile birlikte ilçede etkili olan kar yağışına karşı çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.
Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği ekipleri, vatandaşların etkili olan kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Altınova Belediyesi’ne bağlı ekipler yaşanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı vardiyalar halinde gece gündüz demeden çalışıyor. Belediye ekiplerinin ana arterlerde ve köy yollarında yaptığı çalışmalarla ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmıyor. Garaj Amirliği Ekipleri, özellikle gece saatlerinde ve sabaha karşı beklenen olası buzlanmaya karşı kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda ilçede herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Kar küreme araçları, tuzlama araçları ve iş makinalarının kullanıldığı çalışmalarda, başta ana arterler olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin vardiyalı olarak 24 saat mesai yaptıklarını belirten Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Ekiplerimiz olumsuz hava koşullarına bağlı olarak gece gündüz görev başındalar. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için görev yapan belediye personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İlk göz ağrım''İlk göz ağrım'
Genç öğretmenin sır ölümüGenç öğretmenin sır ölümü
1/

Yalova Namaz Vakitleri 19 Şubat Cuma

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
13:22
İkindi
16:19
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Yalova Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Cuma

Ayhan Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Esra Gül Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Eylül Eczanesi
Cinarcik
Ercan Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Vali Ali Çelik’ten şehit ailesine ziyaret

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Başkent’te hem çiftçinin hem ihtiyaç sahiplerinin yüzü güldü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Yaşlı kadının 3 torunuyla birlikte yaşadığı ev yangında küle döndü

Kağıt yüklü TIR devrildi

Kağıt yüklü TIR devrildi

Diğer Haberler

Kaymakam Özyiğit ve Oral’dan aşı çağrısı

Kaymakam Özyiğit ve Oral’dan aşı çağrısı

Gemide çıkan yangın söndürüldü

Gemide çıkan yangın söndürüldü

Yalova'da sahte belgelerle ikamet izni almaya çalışan 33 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı kararı verildi

Yalova'da sahte belgelerle ikamet izni almaya çalışan 33 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı kararı verildi

Yalova'da sahte belgelerle ikamet izni almaya çalışan 33 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı kararı verildi

Yalova'da sahte belgelerle ikamet izni almaya çalışan 33 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı kararı verildi

Yalova'da sahte belgelerle ikamet izni almaya çalışan 33 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı kararı verildi

Yalova'da sahte belgelerle ikamet izni almaya çalışan 33 yabancı uyruklu hakkında sınır dışı kararı verildi

Yollar açık, ekipler teyakkuzda

Yollar açık, ekipler teyakkuzda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.