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Ekipler halk sağlığı için çalışmalara ara vermiyor

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.05.2020 16:16 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadeleyi gevşetmeden sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadeleyi gevşetmeden sürdürüyor. İlçe geneli alına tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda temizlik ve dezenfekte ekipleri, son olarak Hızmalı, Atatürk ve Şehitlik mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmalara devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede girilmedik cadde ve sokak bırakmıyor. İlçede bulunan dar sokaklara da daha küçük araçlarla ulaşılmaya çalışılıyor. Bu kapsamda temizlik ve dezenfekte ekipleri, son olarak Hızmalı, Atatürk ve Şehitlik mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Temizlik işleri Müdürlüğü salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmaların ilçe genelinde dönüşümlü olarak devam edildiğini bildirdi.

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