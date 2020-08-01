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Ekipler hem bayramlaştı hem de denetledi

ERZURUM HABERLERİ  | 01.08.2020 10:57 | Son Güncelleme

Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla hem yol kontrolleri yaptılar hem de seyahat edenlerle bayramlaşarak, çikolata ve kolonya ikram ettiler.İçişleri Bakanlığı’nın 81 il Valiliğine gönderdiği talimat ile bayram süresince yeni tip korona virüs salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere uygun olarak vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerinin sağlanması amacıyla 24 saat yoğun trafik tedbirleri planlandı.Bu kapsamda Aşkale İlçe Emniyet Personeli yapmış olduğu trafik kontrolleri esnasında seyahat eden vatandaşlarla bayramlaşarak, çikolata ikram ettiler.

Aşkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla hem yol kontrolleri yaptılar hem de seyahat edenlerle bayramlaşarak, çikolata ve kolonya ikram ettiler.
İçişleri Bakanlığı’nın 81 il Valiliğine gönderdiği talimat ile bayram süresince yeni tip korona virüs salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere uygun olarak vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerinin sağlanması amacıyla 24 saat yoğun trafik tedbirleri planlandı.
Bu kapsamda Aşkale İlçe Emniyet Personeli yapmış olduğu trafik kontrolleri esnasında seyahat eden vatandaşlarla bayramlaşarak, çikolata ikram ettiler. Aşkale Bölge Trafik Mevkiinde yapılan uygulamalarda seyahat edenlere yapılan trafik denetimlerinin yanı sıra ilçe girişinde bulunan asayiş ve güvenlik uygulama noktasında araçlarda maske ve ateş ölçme kontrolü gerçekleştirdi. Polis ekipleri bayram boyunca denetimlerini sürdürecek.

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