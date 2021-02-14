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Ekipler kar yağışına karşı teyakkuzda

14.02.2021 19:53 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi ekipleri kar yağışının öğlen saatlerinden itibaren etkili olmaya başladığı yolları açma çalışmalarına başladı.Kdz.

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi ekipleri kar yağışının öğlen saatlerinden itibaren etkili olmaya başladığı yolları açma çalışmalarına başladı.
Kdz. Ereğli’de, bu yıl ikinci kez etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışına karşı Belediye tüm ekipleriyle seferber oldu.
Yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışına karşı belediyeye ait iş makineleri yol açma çalışmalarına başladı. İlçede hastane yolu ile birlikte, Sarıkorkmaz Mahallesi, Belen, Aktaş, Kestaneci ve Ömerli gibi yüksek rakımlarda iş makineleri görevli oldukları güzergahlarda sürekli olarak ring yapıyor, kar yağışının yolları kapatmasına izin vermiyor. Başkan Halil Posbıyık’ın talimatıyla oluşturulan kriz masasında gelişmeler anlık olarak takip ediliyor.
Kar yağışının ilerleyen saatlerde kent merkezinde de etkili olmasına karşı ilk müdahale için tespit edilen yol güzergahlarına iş makineleri konuşlandırıldı.

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