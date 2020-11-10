Ekipler şafak denetiminde 28 fırını mercek altına aldı

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin olarak gerçekleştirdiği denetimleri, salgın tehdidi yeniden baş göstermesiyle birlikte sıklaştırdı.

Ekipler bu çerçevede ilçe genelinde ekmek imalatı yapan 112 fırının denetimlerini de düzenli olarak gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri sabahın erken saatlerinde 2 ekip halinde gerçekleştirdiği bu denetimlerde fırınların genel hijyen kurallarına ne denli uyup uymadığının kontrollerinin yanı sıra üretim ve satışlarda sosyal mesafe denetimi de yapıyor.

“Hijyen ve salgın kurallarına uymayanlara ceza kesildi”

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yapılan denetimlerde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesinde yazılı yasaklara aykırı hareket edenlere veya zorunluluklara uymayanlara idari para cezası verildiği belirtildi. Yapılan denetimde 30 fırından 5’ine hijyen kurallarına uymadığında ötürü 1’ine ruhsatsız iş yeri çalıştırmadan Zabıta Yönetmeliği çerçevesinde idari para cezası kesildiği de ifade edildi. Gerekli uyarıların da yapıldığı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğinin altı çizildi.