YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Ekipler temiz Körfez mesaisinde

Ekipler temiz Körfez mesaisinde

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.11.2020 13:51 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kent genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam eden Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günün erken saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

Ekipler temiz Körfez mesaisinde

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kent genelinde temizlik çalışmalarına aralıksız devam eden Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, günün erken saatlerinden itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Kentin işlek alanları başta olmak üzere; caddeler-sokaklar, boş araziler, duraklar, yol kenarları ve mezarlık alanlarında da çalışma yapılarak, Körfez baştan sona temizleniyor. Temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden ‘çöpünüzü değil, sevginizi bırakın’, ‘temiz Körfez, temiz gelecek’ paylaşımlarıyla da vatandaşları çevre konusunda duyarlı olmaya davet ediyor.

Ekipler temiz Körfez mesaisinde

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
Bakan Koca'dan Kovid-19 testi pozitif çıkanlara filyasyon uyarısı:
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Doktor oğullarını ziyareti sırasında depremde hayatını kaybeden baba defnedildi
Doktor oğullarını ziyareti sırasında depremde hayatını kaybeden baba defnedildi
Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı
Sivas’a mevsimin ilk karı yağdı

Kocaeli Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:27
Öğle
12:49
İkindi
15:34
Akşam
18:00
Yatsı
19:21

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Erdem Eczanesi
Derince
Yenicuma Eczanesi
Izmit
Gebeş Eczanesi
Kandira
Şen Eczanesi
Cayirova
Ege Eczanesi
Izmit
Gülten Eczanesi
Golcuk
Çağlar Eczanesi
Darica
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
Hürriyet’ten Kocaelisporlulara loca jesti
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Ünlü golfçüden 3 bin aileye yardım kolisi
Ünlü golfçüden 3 bin aileye yardım kolisi
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
Kocaeli'de Zemin Veri Bankası Oluşturuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.