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Ekipler yeşil Körfez için çalışmalarını sürdürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.11.2020 13:11 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi, daha yeşil bir Körfez oluşturmaya devam ederken, kent estetiğini arttırmak adına da ilçe genelinde başlattığı peyzaj çalışmalarına devam ediyor.Körfez’de kalıcı işlere imza atan Körfez Belediyesi, kent estetiğini ön plana çıkartmak amacıyla peyzaj düzenleme çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler yeşil Körfez için çalışmalarını sürdürüyor

Körfez Belediyesi, daha yeşil bir Körfez oluşturmaya devam ederken, kent estetiğini arttırmak adına da ilçe genelinde başlattığı peyzaj çalışmalarına devam ediyor.
Körfez’de kalıcı işlere imza atan Körfez Belediyesi, kent estetiğini ön plana çıkartmak amacıyla peyzaj düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Körfez’in işlek caddeleri, orta refüj ve kavşaklarda görsel güzelliğin ortaya çıkması amacıyla çalışmalar yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Körfez Kent Salı pazarı alanında da peyzaj düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Bu kapsamda ayrıca Körfez genelinde bulunan eğitim kurumlarının da taleplerini karşılanıyor ve bahçelerinde peyzaj düzenlemesi yapılıyor.
Belirlenen programlar dahilinde çalışmalarını yürüten ekipler son olarak, Çamlıtepe Mahallesi’nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde peyzaj düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Okul bahçesi daha temiz ve yeşil bir görünüme kavuştu.

Ekipler yeşil Körfez için çalışmalarını sürdürüyor

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