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Ekiplerden tütün kaçakçılarına operasyon

01.12.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de jandarma ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, 23 bin 560 adet bandrolsüz makaron bulundu.

Ekiplerden tütün kaçakçılarına operasyon

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara, kaçak makaron ve tütün satışı yapan şahıslara yönelik istihbari çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından tespit edilen İncesu ilçesine bağlı Hamurcu Mahallesi’nde bir ikamete yapılan operasyonda yaklaşık değeri 56 bin 500 TL olduğu belirlenen 23 bin 560 adet içerisine kaçak tütün basılmış dolu makaron, 10 kilo kıyılmış tütün, 21 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 210 adet kilitli boş poşet, 1 adet hava kompresörü ve 1 adet dijital kompresörlü tütün basma makinesi bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, ikamette bulunan G.D.,B.D. ve Y.D. de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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