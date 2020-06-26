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Ekipleri alarma geçiren ihbar

BİLECİK HABERLERİ  | 26.06.2020 14:28 | Son Güncelleme

Bilecik’te ev yangını ihbarı alan itfaiye ve polis ekipleri alarma geçerken, olayın eski bir kanepenin yakılması olduğu anlaşıldı.Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Şener Sokak üzerinde ikametgah yangını ihbarı alan ekipler hemen harekete geçti.

Bilecik’te ev yangını ihbarı alan itfaiye ve polis ekipleri alarma geçerken, olayın eski bir kanepenin yakılması olduğu anlaşıldı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Şener Sokak üzerinde ikametgah yangını ihbarı alan ekipler hemen harekete geçti. Olay yerine polis, itfaiye ve doğalgaz ekipleri sevk edilirken, ekipler kısa sürede verilen adrese ulaştı. Belirtilen adreste herhangi bir yangının olmadığı ve evin yan tarafında mahalle sakinleri tarafında eski bir kanepeyi yakıldığı gören itfaiye ekipleri, hemen yanan kanepeyi söndürdü ve olay yerinden ayrıldı.

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