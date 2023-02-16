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Ekipleri enkazda, gönüllüleri vatandaşın yanında

16.02.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asrın felaketi olarak nitelendirilen felaketten sonra bölgeye giden AFAD Sakarya ekipleri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olurken AFAD Gönüllüleri ise vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Ekipleri enkazda, gönüllüleri vatandaşın yanında

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük tahribata sebep olan deprem sonrasında bölgede ekipler seferber oldu. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye giden AFAD Sakarya ekipleri enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için seferber olurken AFAD Gönüllüleri ise vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışıyor.

Bölgede sağlanan koordinasyon doğrultusunda AFAD Gönüllüleri, vatandaşların gıda, barınma, giyim ve yakacak gibi ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz demeden çalışıyor.

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