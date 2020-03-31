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Ekiplerin bu kez adresi Hızmalı ve Şehitlik oldu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 31.03.2020 15:16 | Son Güncelleme

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi, korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri kapsamında başlattığı çalışmaları sürdürüyor. Vatandaşların sağlığı için seferber olan ekipler son olarak Hızmalı ve Şehitlik mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Haliliye Belediyesi, ilgili tüm birimleri ile tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye devam ediyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda salgının Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana seferber olan ekipler, merkez ve kırsal mahallelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda bu kez Hızmalı ve Şehitlik mahallelerinde bulunan cadde ve sokakları deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Haliliye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten mahalle muhtarları ve vatandaşlar, yürütülen faaliyetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti. Öte ayandan salgınla mücadele kapsamında Haliliye Belediyesinin ilgili tüm birimlerinin mesai kavramı olmaksızın salgınla mücadeleyi sürdüreceği bildirildi.

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