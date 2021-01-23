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Ekiplerin kar mesaisi sürüyor

23.01.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Zonguldak İl Özel İdare ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor.

Zonguldak İl Özel İdare ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor. Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu köylerde ekipler gece gündüz çalışıyor.
Zonguldak İl Özel İdare ekipleri yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını açma çalışmalarının ardından köy yollarında iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi bulurken ekipler yoğun mesailerine aralıksız devam ediyor. Ekipler açılan yollarda iyileştirme çalışmalarına devam ederek ulaşım konusunda problem yaşanmaması için gece gündüz çalışıyor.

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