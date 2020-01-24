YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

ŞIRNAK HABERLERİ  | 24.01.2020 10:14 | Son Güncelleme

Şırnak ve Hakkari il sınırında bulunan Suvara Kodra geçidinde ekiplerin zorlu kış mesaisi sürüyor.

Şırnak ve Hakkari il sınırında bulunan Suvara Kodra geçidinde ekiplerin zorlu kış mesaisi sürüyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği geçitte karayolları ekipleri gece gündüz çalışıyor.
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortaköy’ü ile Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyünde bulunan 2 bin 80 rakımlı Suvara Kodra geçidinde karayolları ekiplerinin zorlu kış mesaisi devam ediyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği bölgede ekipler gece gündüz çalışıyor. Hakkari ile Şırnak arasındaki dağlık alanda bulunan yolda kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buluyor. Tuzlama çalışmaları yapıp yol genişletmeye çalışan ekipler keskin virajlarda kardan setler yapıp olası kazaların önüne geçmeye çalışıyor. Karayolları ekipleri aylardır karla mücadele ettiklerini ifade etti. Kar çalışması yapan ekipler, "Meterolojiden yapılan açıklamada bu akşam ile yarın çok kar yağacağı bilgisi geldi. Ekiplerimizle gece gündüz bu yolda karla mücadele ediyoruz. Sürücülere çağrıda bulunmak istiyorum. Burada sürekli kar yağışı var. Dikkatli olmaları ve zincir takmaları gerekir. Şimdi yol genişletme çalışmaları yapıyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
Kaymakam Solmaz’dan ihtiyaç sahiplerine ziyaretKaymakam Solmaz’dan ihtiyaç sahiplerine ziyaret
Cizre’de Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldıCizre’de Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan unutulmadı

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

5 madalya ile dönen ANADOSK, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Turan MHP Lapseki teşkilatını ağırladı

Turan MHP Lapseki teşkilatını ağırladı

Şırnak Namaz Vakitleri 24 Ocak Cuma

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
12:27
İkindi
15:08
Akşam
17:31
Yatsı
18:50

Şırnak Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Cuma

Deniz Eczanesi
Uludere
Sabır Eczanesi
Silopi
Şimşek Eczanesi
Idil
Meydan Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Şehrinuh Eczanesi
Merkez
Şehrinuh Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Köy okulunda drama sınıfı açıldı

Köy okulunda drama sınıfı açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.