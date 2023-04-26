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Ekiplerin seferber olduğu kayıp şahıs arazide bulundu

26.04.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Güney ilçesinde kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli şahıs, gece saatlerinde arazide bulundu.

Ekiplerin seferber olduğu kayıp şahıs arazide bulundu

Güney ilçesinde yaşayan zihinsel engelli Abdurrahman Karabulut (30), dışarı çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Ailenin tüm çabalarına rağmen kendisinden haber alınmayan Karabulut için ekipler bölgeye sevk edildi. Arama kurtarma ve jandarma görevlileri, bölgede iz takip köpeği ile dron destekli çalışmalarının ardından gece saatlerinde kayıp Karabulut’u arazide buldu. Çalışmaların 1. gününde bulunan adam, kontrol maksatlı hastaneye götürüldü. Haberi alan aile ise ekiplere teşekkür ederek gözyaşlarına hakim olamadı.

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