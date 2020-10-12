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Eklemlerdeki kızarıklıklar artrit işareti olabilir

SAMSUN HABERLERİ  | 12.10.2020 15:16 | Son Güncelleme

Artrit hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan Romatoloji Uzmanı Dr.

Eklemlerdeki kızarıklıklar artrit işareti olabilir

Artrit hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, “Eklemlerde ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı, eklem bölgesinde ısı artışı ve kızarıklık olması artrit işareti olabilir” dedi.
Halk arasında ‘eklem iltihabı’ olarak bilinen artrit, vücut tarafından üretilen bir hastalık olarak biliniyor. Artritin kemiklerin eklem ya da oynak yerlerinde, eklemin oluşturduğu yapılarda şişlik, kızarıklık, ağrı, hareket kısıtlılığı ile sonuçlanan bir bulgu olduğunu vurgulayan VM Medical Park Samsun Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, 12 Ekim tarihinin 1996 yılından beri tüm dünyada ‘Dünya Artrit Günü’ olarak kutlandığını söyleyerek hastalık hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kaza sonrasında oluşabilir
Artritin birçok sebebi olduğunu işaret eden Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, bunlardan en sık bilinenin romatizmal hastalıklarda olan artritler olduğunu ifade etti. Artritin aynı zamanda kireçlenme ve gut hastalığı ya da damla hastalığı gibi metabolik sebeplere de bağlı olabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, “Travmatik şekilde yani bir kaza sonrası ya da zorlanma sonrası oluşabilen ders şeklinde artritler de karşımıza çıkabilir. Daha nadir olarak da herhangi bir mikrobik bir etmenin artrit dokularını tutması ile birlikte ‘septik artrit’ dediğimiz enfeksiyonlara bağlı artrit oluşabilmektedir” diye konuştu.
Genel olarak artritin bir bulgu olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, en sıklıkla da romatizmal hastalıklarda karşımıza çıktığını vurgulayarak “Artrit, romatizmal hastalıkların bir bulgusu olmakla birlikte kendisi tek başına bir tanı koydurtmamakta, tanı açısından hangi hastalığa bağlı olduğunun bulunması önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

6 haftadan uzun süren eklem şişliklerine dikkat!
İltihabi artritlerin sebebinin tam olarak bilinmediğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gürler, şunları söyledi:
"Özellikle de eklemleriniz de ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı, eklem bölgesinde ısı artışı ve kızarıklık olması bizim için önemli bir bulgudur. Her zaman kızarıklık olmayabilir. Artrit vücudun birçok eklemlerinde karşımıza gelebilir ve çok sayıda hastalığa bağlı olarak da karşımıza çıkabilir. Artritin süresi bizim için son derece önemli. Eğer eklemlerinizde bir şişlik yani artrit durumu ortaya çıkmışsa ve 6 haftadan uzun süredir devam ediyorsa, mutlaka altta yatan bir romatizmal hastalık başlangıcı açısından romatoloji uzmanına başvurmanızı önermekteyiz. Böylece erken tanı yöntemi ile ilerde oluşabilecek sakatlıklarında önüne geçilmesi mümkündür."

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