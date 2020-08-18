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Ekmeği israf etmeden yemesini öğrenemedik

AYDIN HABERLERİ  | 18.08.2020 09:54 | Son Güncelleme

Aydın ve Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri 3.

Aydın ve Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri 3. Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Türkiye’de her geçen gün ekmek ve gıda israfının arttığını belirterek, “1950’li yıllara kadar kıtlıkla mücadele veren ülkemiz, bugün israfla mücadele veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de, her yıl bir buçuk milyarın üzerinde ekmek çöpe gidiyor. Bunun maddi sorumluluğu kadar manevi sorumluluğu var” diyerek herkesi israf konusunda duyarlı olmaya çağırdı.
Yaşı 50 ve üzerinde olan pek çok kişinin bu ülkedeki kıtlığı iyi bildiğini ancak eski kıtlık günlerini unutan toplumun başta ekmek olmak üzere çok fazla gıda israf ettiğini belirten Necip Saraç, “Dünyada pek çok ülkenin temel sorunlarının başında gıda yetersizliği gelirken ülkemizin de dahil olduğu pek çok ülkede ise gıda israfı önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Maddi kaybının yanında manevi olarak da büyük sorumluluk olan gıda israfının önlenmesi için ciddi tedbirler alınması gerekiyor. Bu konuda aile ve okullardan başlamak üzere topyekun bir bilinçlenme çalışmasına gidilmesi gerekiyor. İnsanlar bir yanda açlıkla mücadele ederken diğer yanda ciddi bir gıda israfı var” dedi.
Açıklamasında gıda israfına yönelik tutulan verilerden de söz eden Aydın ve Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri 3. Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, “Türkiye’de bir yılda yaklaşık 18,8 milyon ton gıdanın çöpe gittiği belirtiliyor. Pandemi süreci ile birlikte gıdanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Buna rağmen dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de gıda israfının boyutları her geçen gün artarak devam ediyor. Bir zamanlar turizme yönelik hizmet veren restoranlarda görülen gıda israfı, evlerdeki sofralara ardından da market reyonlarına kadar yayıldı. En son hayvan yemi bile olsa insanlar için hazırlanan gıdalar israf edilmeden bizzat insanlar tarafından tüketilmelidir” dedi.

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