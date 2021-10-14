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  4. Ekmeğini 64 yıl denizden kazanan balıkçı, ağlardan ayrılamıyor

Ekmeğini 64 yıl denizden kazanan balıkçı, ağlardan ayrılamıyor

14.10.2021 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da uzun yıllar yaptığı balıkçılığı bıraktıktan sonra deniz sevdasından vazgeçemeyen 79 yaşındaki Ali Hiçsolmaz: - "Sabah namazımı kıldıktan sonra kahvaltımı yapıp limana geliyorum. Sabahtan ikindiye kadar burada ağ yapıyorum. 70 yıldır burada bu iyot kokusunu almışım, o iyotu koklamadan günüm geçmiyor"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Tekirdağ'da eski balıkçı 79 yaşındaki Ali Hiçsolmaz, deniz sevdası yüzünden her gün Süleymanpaşa Balıkçı Barınağına gelerek arkadaşlarının ağlarını onarıyor.

Kentte 64 yıl boyunca geçimini denizden sağlayan Ali Hiçyılmaz, 2 yıl önce teknesini satarak balıkçılık yapmayı bıraktı. Deniz sevdasından vazgeçemeyen Hiçsolmaz, ilerleyen yaşına rağmen her gün balıkçı barınağına gelerek arkadaşlarına yardım ediyor, zamanın büyük bölümünü burada geçiriyor.

"İyot kokusunu almadan duramam." diyen Hiçsolmaz, kıyıdaki ağları onararak deniz tutkusunu sürdürüyor.

Hiçsolmaz, AA muhabirine, 13 yaşında babasının yanında başladığı balıkçılığı bir süre önce ilerleyen yaşı nedeniyle bıraktığını söyledi.

- "Bu ağlardan insan yaparım"

Mesleğin inceliklerini babasından öğrendiğini anlatan Hiçsolmaz, şöyle konuştu:

"Zaman zaman başka işler yapsam da sürekli babamla balığa gidip geliyordum. Balık ağı tamiratını da babama yardımcı olmak için küçük yaşlarda öğrendim. Hatta amcamdan dayak bile yedim, 'okuyacaksan balıkçı olma' diye. Oyun oymayı sevmiyordum, sürekli iş yapayım, ağ yapayım isterdim. Kendini öven insan iyi insan değildir ama bu ağlardan insan yaparım yani. Ağın tamiratını, donatma işini, mantar, kurşun takma işini yaparım."

Hiçsolmaz, eskiden balık çeşidinin daha fazla olduğunu, 1985 yılında 90 günde 60 ton beyaz mezgit tuttuğunu anlattı.

Bilinçsiz ve kaçak avcılığın zamanla her şeyi bitirdiğini vurgulayan Hiçsolmaz, bu duruma çok üzüldüğünü dile getirdi.

Alışan insanın denizden kolay kolay kopamadığına değinen Hiçsolmaz, şöyle devam etti:

"Sabah namazımı kıldıktan sonra kahvaltımı yapıp limana geliyorum. Sabahtan ikindiye kadar burada ağ yapıyorum. Hiç işim olmasa bile her gün buraya geliyorum. 70 yıldır burada bu iyot kokusunu almışım, o iyotu koklamadan günüm geçmiyor. Burada en eski balıkçı ben kaldım diyebilirim. İşim olmasa da gelip başka arkadaşlara yardım ederim. Sağ olsun balıkçı kardeşlerimiz de balıksız bırakmıyor beni. Denizden dönen balıkçılar gelip istediğin balığı alabilirsin diyor. Sağ olsun herkes çok saygılı. Sağlığım el verdiği sürece balıkçı barınağında ağ yapmaya devam edeceğim."

Balıkçı Hüseyin Oğuz da Hiçsolmaz'ın her sabah tüm balıkçılardan önce limana geldiğini belirterek, "Hepimiz Ali amcayı takdir ediyoruz. Her gün aksatmadan limana geliyor. 'Onu burada ağ yaparken görmediğimiz gün yok' desek yeridir. Zaman zaman onun tecrübelerini de dinliyoruz. Bizim için çok değerli." dedi.

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