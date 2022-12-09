YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Ekmeğini metrelerce yükseklikteki ağaçları budayarak kazanıyor

Ekmeğini metrelerce yükseklikteki ağaçları budayarak kazanıyor

09.12.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaşayan iki çocuk babası 51 yaşındaki Osman Ayhan, 30 yıldır metrelerce yükseklikteki ağaçların budamasını yapıyor.

İyilik yapmak için ihtiyar birinin evinin önündeki ağacı budamasıyla bu işe başlayan Osman Ayhan, yıllardır ekmeğini metrelerce yükseklikteki ağaç dallarını keserek kazanıyor.

Budama işi sayesinde ev, otomobil, traktör alan ve 2 çocuğunu büyüten Ayhan, işini severek yapıyor.

Ayhan, AA muhabirine, mesleğinin zor ve tehlikeli bir iş olduğuna işaret ederek, boyu 20 metreyi bulan ağaçlara beline bağladığı iple çıkıp çalıştığını anlattı.

Yapacağı anlık bir hata sonucu yaşamını kaybedebileceğine dikkati çeken Ayhan, "İşimiz hatayı kabul etmez. Başçiftlik ve çevresinde bu işi yapan 2 kişiydik. Diğer arkadaşımız 15 yıl önce budama yaparken düştü. Kırıklarla kazayı atlattı. İyileştikten sonra da bu işi bıraktı." dedi.

İlçede kendisinden başka budama işini yapan kimse bulunmadığını vurgulayan Ayhan, "Zor bir iş yapıyorum. Kesim ve budama işinden aldığım ücret, ağacın bulunduğu yere göre değişiyor. Arazideki ağaç kesiminden 100 lira alırken, yerleşim yeri içinde evlerin zarar görme riski varsa 1000 lirayı geçiyor. Çevre ilçelere de gidiyorum." diye konuştu.

Ayhan, ağaç kesme işini genellikle nisan-mayıs ve ekim-kasım ayları olmak üzere yılda iki dönemde yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Yanıma kimseyi bulamıyorum. Parayla bile yardımcı bulamıyorum. Kimseyi bulamadığım için tek başıma yapıyorum bu işi. Ağaçlara tırmanıyorum. Yükseklik korkum yok benim. Kazam olmadı çok şükür. Rüzgarlı ve yağmurlu havalarda ağaç kesmiyorum. Yerleşim yeri içindeki ağaçların kesimini de yapıyorum. Evlerin bahçe ve kenarındaki ağaçların kesimi oldukça zordur. Evlere, elektrik ve telefon hatlarına zarar vermeden kesim yapmanız çok zordur. Ben ağaçları üstten başlayarak parça parça kesip indiriyorum. Ne evlere ne de elektrik ve telefon hatlarına zarar veriyorum. İşimi seviyorum, kazancım da iyi. Sağlığım elverdiği sürece bu işi yapmayı sürdüreceğim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tokat ve Diyarbakır’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklamaTokat ve Diyarbakır’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba hakim karşısındaTrabzon'da 3 kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba hakim karşısında
Kontrol eden yok, kırmızı ışıkta geçen çokKontrol eden yok, kırmızı ışıkta geçen çok
Anahtar Kelimeler:
Tokat Başçiftlik

Tokat Namaz Vakitleri 9 Aralık Cuma

İmsak
06:07
Sabah
07:37
Öğle
12:31
İkindi
14:53
Akşam
17:14
Yatsı
18:40
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.