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Ekmek almaya giderken sokak köpeğinin saldırısında yaralanan çocuk tedavi altına alındı

21.02.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılan 12 yaşındaki Berat Sunar, yarın ameliyata alınacak

TOKAT (A) - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ekmek almaya giderken sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk tedavi ediliyor.

İlçe merkezinde yaşayan 12 yaşındaki Berat Sunar, önceki gün akşam saatlerinde ekmek almak için geldiği ekmek fırınına yaklaştığı sırada bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Yaralanan Sunar, fırın çalışanı tarafından Sulusaray İlçe Hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sunar, hastanenin plastik cerrahi servisinde tedavi altına alındı. Sunar, yarın ameliyat olacak.

Hastanede tedavisi süren Berat Sunar, AA muhabirine, evlerinden biraz uzaktaki fırına gittiğini aktardı. Sunar, "Fırına girmek üzereydim köpek üzerime atladı, ısırdı. Ben ittim. Oradaki çalışan abi hastaneye götürdü. Hastanede pansuman ve ilk tedavimi yaptılar. Oradan beni üniversite hastanesine sevk ettiler. Yarın da ameliyat olacağım. İlçemizde çok sokak köpeği var. Belediyeye de şikayet ettik. Köpekler öğretmenlerimi de kovaladı, askeri personelin eşlerini de kovaladı. Benim başıma geldi, başkasının başına gelmesin. Tek dileğim bu." diye konuştu.

Baba İbrahim Sunar ise daha önce şikayet edildiği halde böyle bir olayın yaşandığını, konunun araştırıldığını belirterek, "Diğer mağdurlar gibi bunun peşini bırakmayacağız." dedi.

Hukuki süreç başlatacaklarını anlatan baba Sunar, "Emniyette şikayetçi olduğumuzu belirttik. Hastaneden raporları aldıktan sonra avukatlar gerekli işlemleri yapacaklar." diye konuştu.

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